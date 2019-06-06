Asus опубликовала тизер игрового смартфона Asus ROG Phone 2

Asus опубликовала тизер игрового смартфона Asus ROG Phone 206.06.2019 21:17
Это первый тизер нового смартфона, который был опубликован компанией.
Официальная презентация игрового Asus ROG Phone 2 состоится в августе этого года.
К сожалению на тизере нет никаких намеков на особенности устройства и пока есть только данные инсайдеров.
Согласно инсайдерской информации, Asus ROG Phone 2 будет работать на процессоре Snapdragon 855, а оперативной памяти в нем будет до 12 ГБ.
К тому же модель получит улучшенную камеру, а также сканер отпечатков пальцев, встроенный под экран.
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