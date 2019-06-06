Asus опубликовала тизер игрового смартфона Asus ROG Phone 2

Это первый тизер нового смартфона, который был опубликован компанией.

Официальная презентация игрового Asus ROG Phone 2 состоится в августе этого года.

К сожалению на тизере нет никаких намеков на особенности устройства и пока есть только данные инсайдеров.

Согласно инсайдерской информации, Asus ROG Phone 2 будет работать на процессоре Snapdragon 855, а оперативной памяти в нем будет до 12 ГБ.

К тому же модель получит улучшенную камеру, а также сканер отпечатков пальцев, встроенный под экран.