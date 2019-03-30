ASUS до 14 апреля распродает ZenFone Max (M2) и ZenFone Max Pro (M1)

ASUS в своем официальном интернет-магазине запустила распродажу смартфонов семейства ZenFone Max.

В акции принимают участие все конфигурации ZenFone Max (M2) и ZenFone Max Pro (M1). Эти смартфоны до 14 апреля можно купить с неплохой скидкой.

Так, ZenFone Max (M2) в младшей версии можно приобрести за 10 990 рублей, а модификацию 4/64 ГБ предлагают за 12 990 рублей.

Напомним, в этой модели установили 6,3-дюймовый экран с разрешением 1520х720 пикселей.

Процессор в аппарате Snapdragon 632, а на тыльной стороне установлена двойная камера с разрешением 13+2 Мп и фронтальный фотомодуль на 8 Мп.

Смартфон ZenFone Max Pro (M1) в версии 3/32 ГБ в рамках акции предлагают за 11 990 рублей. Вариант с 4/64 и 4/128 ГБ до 14 апреля можно купить за 13 990 и 15 990 рублей соответственно.

В этой модели уже размещен процессор Snapdragon 636 и 6-дюймовый экран с разрешением 2160х1080 пикселей. Основная камера получила модули 13+5 Мп, а фронтальная 8 Мп.