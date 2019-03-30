ASUS до 14 апреля распродает ZenFone Max (M2) и ZenFone Max Pro (M1)

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30 апреля : суббота

ТОП новости

Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

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Обзоры рынков

ASUS до 14 апреля распродает ZenFone Max (M2) и ZenFone Max Pro (M1)

30.03.2019 17:30

ASUS в своем официальном интернет-магазине запустила распродажу смартфонов семейства ZenFone Max.
В акции принимают участие все конфигурации ZenFone Max (M2) и ZenFone Max Pro (M1). Эти смартфоны до 14 апреля можно купить с неплохой скидкой.

Так, ZenFone Max (M2) в младшей версии можно приобрести за 10 990 рублей, а модификацию 4/64 ГБ предлагают за 12 990 рублей.

Напомним, в этой модели установили 6,3-дюймовый экран с разрешением 1520х720 пикселей.

Процессор в аппарате Snapdragon 632, а на тыльной стороне установлена двойная камера с разрешением 13+2 Мп и фронтальный фотомодуль на 8 Мп.

Смартфон ZenFone Max Pro (M1) в версии 3/32 ГБ в рамках акции предлагают за 11 990 рублей. Вариант с 4/64 и 4/128 ГБ до 14 апреля можно купить за 13 990 и 15 990 рублей соответственно.

В этой модели уже размещен процессор Snapdragon 636 и 6-дюймовый экран с разрешением 2160х1080 пикселей. Основная камера получила модули 13+5 Мп, а фронтальная 8 Мп.

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