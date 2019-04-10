ASUS анонсировала новый профессиональный 4К монитор ProArt PA27UCX

В модельному ряду мониторов Asus появилась новинка — ProArt PA27UCX, а это профессиональный монитор с подсветкой Mini LED.

27-дюймовый дисплей монитора получил сертификат DisplayHDR 1000, а сама матрица экрана выполнена по IPS технологии с поддержкой стандарта HDR10 и заводской калибровкой ProArt Hardware Calibration. Разрешение монитора 4К.



Пока в Asus всю информацию про ProArt PA27UCX не раскрывают. На сайте производителя указано, что в мониторе подсветка Mini LED с 576 зонами, сертификат DisplayHDR 1000 и порты USB-C.