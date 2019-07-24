Aroma Bit разработает датчик запахов для смартфонов и IoT устройств

Aroma Bit разработает датчик запахов для смартфонов и IoT устройств24.07.2019 13:49
В современных смартфонах установлено много датчиков. Так, аппараты могут оснащать датчиком, температуры, давления, спутниковыми датчиками и многими другими.
Но в будущем возможно появится датчик запаха. Сейчас его разрабатывает дочерняя компания Aroma Bit.
В будущей новинке будут использоваться уже существующие технологии, но сейчас перед специалистами стоит задача уменьшить датчик до такого размера, чтобы его можно было устанавливать в смартфоны и устройства IoT.
Специалисты планируют сделать модуль таким образом, чтобы на 1 мм2 было размещено 1200 рецепторов.
Сейчас у Aroma Bit есть небольшой датчик запаха, в котором используется сенсорная основа Quartz Crystal Microbalance (QCM).
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