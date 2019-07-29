Apple зарегистрировала две новых модели планшетов iPad

Apple готовит помимо новых iPhone еще и ноутбук в 16-дюймовым дисплеем, а также новые планшетные компьютеры.

В Евразийской экономической комиссии зарегистрировали две модели iPad – A2200 и A2232.

Предположительно, это одна модель, но с разными конфигурациями, так как номера находятся в одном списке.

Ранее сообщалось, что «купертиновская» компания готовит замену текущему 9,7-дюймовому планшету на вариант с 10,2-дюймовым дисплеем.

Презентация новых iPad должна состоятся осенью, и возможно это произойдет на показе новых iPhone.