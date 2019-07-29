Apple зарегистрировала две новых модели планшетов iPad

Apple зарегистрировала две новых модели планшетов iPad29.07.2019 20:18
Apple готовит помимо новых iPhone еще и ноутбук в 16-дюймовым дисплеем, а также новые планшетные компьютеры.
В Евразийской экономической комиссии зарегистрировали две модели iPad – A2200 и A2232.
Предположительно, это одна модель, но с разными конфигурациями, так как номера находятся в одном списке.
Ранее сообщалось, что «купертиновская» компания готовит замену текущему 9,7-дюймовому планшету на вариант с 10,2-дюймовым дисплеем.
Презентация новых iPad должна состоятся осенью, и возможно это произойдет на показе новых iPhone.
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