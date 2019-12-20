Apple заработала 66% всей прибыли на рынке смартфонов в 2019 году

Apple несмотря на падение продаж своих смартфонов по-прежнему зарабатывает больше, чем все остальные компании.

Согласно исследованию компании Counterpoint Research «купертиновкая» компания в третьем квартале 2019-го года заработала 66% прибыли от всего рынка смартфонов, а это меньше чем годом ранее, когда у Apple показатель был 80%.

При этом американская компания по-прежнему зарабатывает на смартфонах iPhone больше чем кто-либо.

Второе место по прибыли занимает Samsung с показателем 17%, за ней следует Huawei (10%), а дальше по списку расположились китайские компании Oppo, Vivo и Xiaomi.

В Counterpoint Research уверены, что Apple удается зарабатывать за счет клиентов, которые приобретают только iPhone, и не стремятся переходить на «Андроид».