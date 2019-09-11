Apple запустит производство наушников Apple AirPods 3 в октябре

Их презентация должна состояться до конца года, но уже сегодня известно, что их отправят в серию в следующем месяце.

Накануне американская компания провела презентацию смартфонов, планшета и часов, а еще производитель готовит наушники Apple AirPods 3 и новый MacBook Pro.

В наушниках ожидается реализация системы шумоподавления и ряд новых возможностей. AirPods 3 будут стоить дороже, чем AirPods 2.

Впрочем, шумоподавление добавляет наушникам в цене от 20% в отличие от аналогичной версии без активного шумоподавления.

Еще на ее работу требуется более мощный аккумулятор, а он тоже добавит стоимости устройству. Стоит ожидать, что после выхода AirPods 3 могут подешеветь AirPods 2.

Сборку AirPods 3 организуют на предприятии тайваньской компании Inventec. Еще часть заказов получит китайская компания Luxshare Precision.