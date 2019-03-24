Apple запустила трансляцию своей презентации за сутки до её начала

Завтра компания Apple проведет презентацию своих новых продуктов. Ожидается, что будет представлен новый стриминговый сервис.

На официальном сайте Apple уже запущена прямая трансляция, но камеры пока показывают пустой зал Театра Стива.

Приглашенные в нем появятся только 25 марта, а сейчас на видео можно увидеть пустую сцену и кресла.

Если трансляцию не прервут, то у пользователей появится уникальная возможность увидеть подготовку в долгожданному мероприятию.

Напомним, ранее сообщалось что американская компания представит свой новый сервис наподобие Netflix, но не исключено, что еще покажут новую беспроводную зарядку AirPower.