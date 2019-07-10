Apple запускает массовое производство планшета iPad 7

Поставщик американской компании раскрыл информацию про новое поколение планшетного компьютера iPad.

Radiant Opto-Electronics начала поставки на сборочную линию модулей подсветки для iPad 7.

Таким образом сборка нового планшета начнется через несколько дней. Презентация «яблочного» гаджета может состоятся в сентябре в один день с новыми iPhone.

Ожидается, что iPad 7 будет оснащен дисплеем 10,2 дюйма и в нем уже установят новую операционную систему iPadOS.

Также поставщик рассказал, что MacBook Pro с 16-дюймовым экраном начнут производить в четвертом квартале 2019 года, при этом его могут представить в сентябре.

В новом ноутбуке будет установлен дисплей компании LG, а его разрешение составит 3072х1920 пикселей.