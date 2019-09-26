Apple запретила устанавливать «серые» дисплеи на iPhone 11

Apple запретила устанавливать «серые» дисплеи на iPhone 1126.09.2019 22:07
Оповещение пользователей об использовании смартфона с неоригинальным экраном будет происходить после обновления до iOS 13.1.
Ранее компания аналогичные уведомления начала присылать в iOS 12 и iOS 13, но они касаются аккумуляторов.
Именно дисплеи и аккумуляторы чаще всего требуют замены, а в компании решили бороться с несертифицированными центрами, настаивая на ремонте устройств исключительно в сертифицированных центрах.
Теперь в iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max будут уведомления об установленном «сером» дисплее.
Впрочем, уведомление не повлияет на работоспособность смартфона, но в компании отмечают, что если экран не оригинальный, то она не несет ответственность за ложные срабатывания, снижения яркости, увеличенный расход аккумулятора и некорректное отображение цветов.
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