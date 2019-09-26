Apple запретила устанавливать «серые» дисплеи на iPhone 11

Оповещение пользователей об использовании смартфона с неоригинальным экраном будет происходить после обновления до iOS 13.1.

Ранее компания аналогичные уведомления начала присылать в iOS 12 и iOS 13, но они касаются аккумуляторов.

Именно дисплеи и аккумуляторы чаще всего требуют замены, а в компании решили бороться с несертифицированными центрами, настаивая на ремонте устройств исключительно в сертифицированных центрах.

Теперь в iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max будут уведомления об установленном «сером» дисплее.

Впрочем, уведомление не повлияет на работоспособность смартфона, но в компании отмечают, что если экран не оригинальный, то она не несет ответственность за ложные срабатывания, снижения яркости, увеличенный расход аккумулятора и некорректное отображение цветов.