Apple заподозрили в передаче данных пользователей в Китай

Достоверно неизвестно, сколько времени компания передает личные данные своих пользователей, впрочем, комментариев от нее по этому поводу пока не было.

Как стало известно, передача данных пользователей в Китай происходит с помощью браузера Safari.

В частности, сообщается, что браузер отправляет данные не только в систему “Безопасный просмотр”, но и на серверы китайской Tencent.

Система Tencent Safe Browsing является аналогом такого же сервиса, но от Google.

При этом было установлено, что на первый отправлялись данные, которые не имеют никакого отношения к Китаю.

Среди данных о пользователях, которые передаются в Китае есть местоположение и IP-адрес.