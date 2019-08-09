Apple заплатит $1 млн за обнаружение уязвимости в ядре iPhone

Apple заплатит $1 млн за обнаружение уязвимости в ядре iPhone09.08.2019 19:56
Смартфоны компании Apple всегда считались более защищенными, чем аппараты под управлением Android.
Теперь за обнаруженные уязвимости в iPhone производитель намерен платить до 1 млн долларов, причем сумму может получить любой желающий.
Ранее для выявления ошибок компания приглашала специалистов по кибербезопасности.
Сейчас Apple готова заплатить до 1 млн долларов тому, кто сможет получить удаленный доступ к ядру смартфона без каких-либо действий со стороны владельца устройства.
Каждый кто примет участие в исследование получит модифицированный iPhone с некоторыми отключенными мерами безопасности.
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