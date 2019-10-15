Apple запатентовала «умное» кольцо

Apple ежегодно оформляет огромное количество патентов, но много из них так и не становятся коммерческими продуктами.

Среди новых разработок от Apple стало «умное» кольцо для управления другими гаджетами.

На него компания недавно получила патент, в котором есть небольшое описание, как пользоваться гаджетом.

Как пишет Appleinsider, «умное» кольцо можно использовать вместо компьютерной мыши, и достаточно водить пальцем по столу.

Также через кольцо можно вызывать голосового помощника, вводить символы и открывать замки.

В запатентованном аксессуаре разместили микрофон, беспроводной модуль, процессор, батарею, гироскоп и акселерометр, а также установили небольшой сенсорный дисплей и биометрический датчик.