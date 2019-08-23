Apple патентует «умные» часы с поддержкой 5G

Apple патентует «умные» часы с поддержкой 5G23.08.2019 21:50
В Бюро по патентам и торговым знакам США компания Apple внесла заявку на патент часов Apple Watch с поддержкой сетей пятого поколения.
В документе указали, что «умные» часы смогут вести передачу данных на основные устройства (смартфон или компьютер) через быстрый протокол IEEE 802.11ad или связь 5G.
Антенны для связи в часах будут установлены под дисплеем или в боковых частях корпуса.
Других подробностей про Apple Watch пока нет.
В сентябре будут представлены новые Apple Watch, и уже достоверно известно, что они будут предлагаться в версиях из титана и керамики.
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Пятое поколение часов Apple Watch получат корпус из титана и керамики
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