Apple патентует «умные» часы с поддержкой 5G

В Бюро по патентам и торговым знакам США компания Apple внесла заявку на патент часов Apple Watch с поддержкой сетей пятого поколения.

В документе указали, что «умные» часы смогут вести передачу данных на основные устройства (смартфон или компьютер) через быстрый протокол IEEE 802.11ad или связь 5G.

Антенны для связи в часах будут установлены под дисплеем или в боковых частях корпуса.

Других подробностей про Apple Watch пока нет.

В сентябре будут представлены новые Apple Watch, и уже достоверно известно, что они будут предлагаться в версиях из титана и керамики.