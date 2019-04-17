Apple занимает 51% рынка премиальных смартфонов

На рынке смартфонов достаточно высокая доля устройство свыше 400 долларов. Аппараты с такой ценой в аналитической компании Counterpoint Research называют премиальными, но многие считают, что сейчас это устройства среднего уровня.

По данным Counterpoint Research, в прошлом году лидером в сегменте свыше 400 долларов стала компания Apple, которой в 2018 году принадлежало 51% рынка.

Второе место в рейтинге Samsung с долей 22%. Остальные компании «пятерке» лидеров родом из Китая, а это Huawei, Oppo и OnePlus. Их общая доля составила 18%.

Но несмотря на то, что у китайских компаний пока очень низкие доли, их продажи за прошлый год выросли в несколько раз. Так, например, только у Xiaomi продажи увеличились на 149%, а у Oppo прирост продаж составил 863%.