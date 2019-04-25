Apple Watch продолжили работать после 6 месяцев в океане

Интересную историю поведал серфер из Калифорнии Роберт Бейнтер (Robert Bainter).



По его словам он приобрел смарт-часы Apple Watch и частенько пользовался ими во время сёрфинга. Однажды он во время серфинга обнаружил, что часы соскользнули с руки.

Около часа Роберт Бейнтер пытался их найти, но это ему не удалось. Он активировал на устройстве режим пропажи и уже забыл о часах, как через полгода ему позвонил неизвестный и сообщил о находке.

Более того, мужчина сказал, что Apple Watch в полностью рабочем состоянии, только с небольшим помутнением экрана.