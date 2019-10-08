Американская компания расширяет возможности своих Apple Watch, связанные с контролем над здоровьем.

Как сегодня выяснилось, Apple Watch получат долгожданную функцию, а именно мониторинг сна.

Отслеживание качества сна будет происходить с помощью датчиков и нативного приложения с названием Sleep.

Это все стало известно благодаря странице системного будильника в App Store, где обнаружили приложение с информацией «Установите время отхода ко сну и подъема в приложении Sleep».