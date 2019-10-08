Apple Watch получат долгожданную функцию08.10.2019 17:03
Американская компания расширяет возможности своих Apple Watch, связанные с контролем над здоровьем.
Как сегодня выяснилось, Apple Watch получат долгожданную функцию, а именно мониторинг сна.
Отслеживание качества сна будет происходить с помощью датчиков и нативного приложения с названием Sleep.
Это все стало известно благодаря странице системного будильника в App Store, где обнаружили приложение с информацией «Установите время отхода ко сну и подъема в приложении Sleep».
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