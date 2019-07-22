Apple выпустит новые Apple Watch в 2020 году

Аналитики и ранее предполагали, что компания Apple в своих «умных» часах начнет использовать дисплеи microLED.

Теперь источник сообщает, что «купертиновская» компания начала переговоры с тайваньским производителем microLED.

Сейчас в Apple Watch устанавливают OLED экраны, выпущенные компанией LG.

Ожидается, что Apple Watch с microLED выйдет только в 2020 году, а в текущем году производитель дисплеев не успеет Apple обеспечить нужным количеством экранов.