Apple выпустила стабильную версию macOS Catalina

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8 ноября : вторник

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Интервью

Новый глава HTC назвал главные причины неудачи компании

Руководитель HTC намерен переориентировать компанию, и теперь некогда крупнейший производитель смартфонов будет работать на богатые регионы, стараясь вернутся в премиальный сегмент.

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Apple выпустила стабильную версию macOS Catalina

08.10.2019 11:21

Компания Apple выпустила стабильную версию операционной системы macOS Catalina для пользователей своих компьютеров.

Новая ОС распространяется бесплатно и ее могут установить владельцы Mac mini, iMac, MacBook Air и MacBook Pro 2012 и новее.

Также поддерживаются модели iMac Pro 2017 года и Mac Pro 2013 года и более новые версии данных моделей.

Стоит отметить, что в macOS Catalina отсутствует iTunes, но появилась функция Sidecar, позволяющая iPad становится дополнительным монитором или устройством ввода с использованием стилуса Apple Pencil.

Еще в новую версию macOS добавили приложение «Локатор», которое объединило в себе программы «Найти iPhone» и «Найти друзей».

За счет «Локатора» пользователь способен найти компьютер даже если он находится в спящем режиме.

Пользователям обновившись до macOS Catalina станут доступны улучшенные приложения «Фото», Safari и «Почта». Также появится доступ к игровому сервису Apple Arcade.

Среди нововведения стоит еще отметить функцию «Экранное время», через которую можно отследить время проведения за тем или иным приложением, а также настроить время его использования.

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