Apple выпустила стабильную версию macOS Catalina

Компания Apple выпустила стабильную версию операционной системы macOS Catalina для пользователей своих компьютеров.

Новая ОС распространяется бесплатно и ее могут установить владельцы Mac mini, iMac, MacBook Air и MacBook Pro 2012 и новее.

Также поддерживаются модели iMac Pro 2017 года и Mac Pro 2013 года и более новые версии данных моделей.

Стоит отметить, что в macOS Catalina отсутствует iTunes, но появилась функция Sidecar, позволяющая iPad становится дополнительным монитором или устройством ввода с использованием стилуса Apple Pencil.

Еще в новую версию macOS добавили приложение «Локатор», которое объединило в себе программы «Найти iPhone» и «Найти друзей».

За счет «Локатора» пользователь способен найти компьютер даже если он находится в спящем режиме.

Пользователям обновившись до macOS Catalina станут доступны улучшенные приложения «Фото», Safari и «Почта». Также появится доступ к игровому сервису Apple Arcade.

Среди нововведения стоит еще отметить функцию «Экранное время», через которую можно отследить время проведения за тем или иным приложением, а также настроить время его использования.