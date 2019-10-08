Apple выпустила стабильную версию macOS Catalina

Apple выпустила стабильную версию macOS Catalina08.10.2019 11:21
Компания Apple выпустила стабильную версию операционной системы macOS Catalina для пользователей своих компьютеров.
Новая ОС распространяется бесплатно и ее могут установить владельцы Mac mini, iMac, MacBook Air и MacBook Pro 2012 и новее.
Также поддерживаются модели iMac Pro 2017 года и Mac Pro 2013 года и более новые версии данных моделей.
Стоит отметить, что в macOS Catalina отсутствует iTunes, но появилась функция Sidecar, позволяющая iPad становится дополнительным монитором или устройством ввода с использованием стилуса Apple Pencil.
Еще в новую версию macOS добавили приложение «Локатор», которое объединило в себе программы «Найти iPhone» и «Найти друзей».
За счет «Локатора» пользователь способен найти компьютер даже если он находится в спящем режиме.
Пользователям обновившись до macOS Catalina станут доступны улучшенные приложения «Фото», Safari и «Почта». Также появится доступ к игровому сервису Apple Arcade.
Среди нововведения стоит еще отметить функцию «Экранное время», через которую можно отследить время проведения за тем или иным приложением, а также настроить время его использования.
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