Apple выпустила ролик о создании круглой коробки для пиццы

В 3-х минутном ролике показали все возможности техники Apple.

Американская компания показала рекламный ролик, в котором команда из четырех человек, используя планшеты и компьютеры Apple за два дня спроектировали круглую коробку для пиццы.

Видео сделано в комедийной манере, при этом в нем используется уже существующая коробка для пиццы.

В новом кампусе Apple такую коробку выдают сотрудникам, которые в кафе заказали пиццу.

В целом сам рекламный ролик не про коробку, а про технологии которые позволяют команде оперативно между собой обмениваться информацией.

