Apple выпустила публичную бета-версию iOS 13 и iPad OS

Apple вчера выпустила первую публичную бета-версию iOS 13 и iPadOS, которая доступна для всех желающих участвовавших в бета-тестировании ранних сборок мобильных систем.

В бета-версиях iOS 13 и iPadOS появилось большое количество новых функций, а также темная тема. iPadOS теперь больше имеет сходства с операционной системой macOS.

Все новые версии операционных систем Apple показала на ежегодной конференции разработчиков WWDC.

Финальные версии ОС выйдут в сентябре после презентации новых смартфонов и других гаджетов компании.