Apple выпустила первую за последние 10 лет игру для iPhone

Американская компания без каких-либо анонсов презентовала свою первую собственную игру.



Выпуск игр компания не осуществляет с 2008 года, то есть это первая игра для iPhone за последние 10 лет.

Игра носит название Warren Buffett’s Paper Wizard и в ней предлагается разбрасывать газеты по домам. Главным героем в ней стал бизнесмен Уоррен Баффет, от лица которого и нужно будет доставлять газеты в необходимые точки.

Чтобы газета попала в цель, потребуется на экране задать траекторию. За каждый удачный бросок насчитываются баллы.

Warren Buffett’s Paper Wizard для устройств Apple бесплатная, причем отмечается, что ней отсутствует реклама или какие-либо встроенные покупки.