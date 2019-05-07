Apple выпустила первую за последние 10 лет игру для iPhone

Apple выпустила первую за последние 10 лет игру для iPhone07.05.2019 12:23
Американская компания без каких-либо анонсов презентовала свою первую собственную игру.
Выпуск игр компания не осуществляет с 2008 года, то есть это первая игра для iPhone за последние 10 лет.
Игра носит название Warren Buffett’s Paper Wizard и в ней предлагается разбрасывать газеты по домам. Главным героем в ней стал бизнесмен Уоррен Баффет, от лица которого и нужно будет доставлять газеты в необходимые точки.
Чтобы газета попала в цель, потребуется на экране задать траекторию. За каждый удачный бросок насчитываются баллы.
Warren Buffett’s Paper Wizard для устройств Apple бесплатная, причем отмечается, что ней отсутствует реклама или какие-либо встроенные покупки.
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