Apple выпустила обновление для смартфонов iPhone 4S и iPhone 5

Apple выпустила обновление для смартфонов iPhone 4S и iPhone 523.07.2019 20:28
Речь идет об обновлении для смартфонов iPhone 4S и 5, а также планшетов iPad второго, третьего, четвертого поколения и Mini.
Apple выпустила обновление для своих старых устройств в связи с тем, что обнаружила в них некорректную работу GPS.
Из-за этого в смартфонах и планшетах есть вероятность того, что время настраивается неправильно.
Автоматически устройства не обновятся, поэтому пользователям советуют проверить обновление в настройках.
Как сообщается, обновление выпустили для версий ОС iOS 9.3.6 или iOS 10.3.4.
Установить обновление просят с использованием инструкции, которую можно найти на официальном сайте Apple.
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