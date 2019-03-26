Apple выпустила крупное обновление для iOS 12

Вчера Apple представила новые сервисы, а сегодня было выпущено обновление операционной системы для iPhone.

Версия iOS 12.2 получила новые анимоджи – жираф, акула, кабан и сова. Также в обновлении добавили новый платный сервис Apple News+, в котором за 10 долларов можно получить доступ к более 300 изданиям.

В iOS 12.2 были также обновлены AirPlay 2 и HomeKitю. Через первый со смартфона можно выводить изображение на телевизоры от Samsung и LG.

Помимо этого мобильная операционная система получила ряд других новшеств, среди которых просмотр последней транзакции в Apple Pay и улучшенный поиск в браузере Safari.