Apple выплатит 1 млн долларов за взлом iPhone

Apple выплатит 1 млн долларов тому, кто сможет провести сложную атаку на мобильное устройство компании.

Еще летом американская компания объявила, что будет выплачивать хакерам за обнаруженные уязвимости, а теперь стало известно, сколько компания будет платить.

На странице Apple Developer указано, что минимальная сумма составит 25 тыс. долларов за доступ к учётной записи iCloud, или получение конфиденциальной информации на экране блокировки устройства.

Также минимальная сумма будет выплачена тем, кто сможет завладеть конфиденциальными данными с помощью приложения запущенного с командной строки.

1 млн долларов достанется тому, кто сможет произвести дистанционную сложную атаку на устройство.

Поучаствовать в программе может каждый желающий, а для этого требуется только первым найти уязвимость и сообщить о ней Apple.