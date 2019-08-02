Apple временно остановила прослушивание пользователей Siri

Apple временно остановила прослушивание пользователей Siri02.08.2019 19:02
Apple прекратила прослушивать пользователей голосового помощника Siri.
Как пишет The Verge, это было сделано после того, как была опубликована статья в The Guardian.
Издание со ссылкой на представители Apple написало, что подрядчики компании занимающиеся улучшением голосового помощника, слышат конфиденциальные разговоры пользователей.
Сейчас Apple приостановила прослушивание запросов, а в дальнейшем будет запущена добровольная программа по участию в улучшении работы голосового помощника.
Ранее сообщалось, что из-за ошибок иногда происходила активация микрофона, и запись конфиденциальных разговоров пользователей.
Поэтому подрядчики слышали не только голосовые и поисковые запросы, но также и диалоги людей.
По заверению Apple, голосовые записи не хранятся на серверах, к тому же подрядчики не получали информацию об Apple ID того или иного устройства.
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