Apple вернула в продажу смартфон iPhone SE

На официальном сайте компании Apple снова стал доступен для покупки некогда популярный смартфон iPhone SE.



К тому же аппарат предлагается по сниженной цене, которая составляет 249 долларов или около 16 500 рублей.

Только в продажу вернулся смартфон в версии с четырехдюймовым смартфоном и 32 ГБ постоянной памяти.

К тому же устройство доступно в разделе «Распродажа», а предлагается оно в золотом и розовом цвете, тогда как черно-серый и серебряный вариант быстро распродали.

Напомним, что iPhone SE имеет разрешение экрана 1136×640 пикселей, процессор A9 с 64-битной архитектурой, а также камеру на 12 Мп с возможностью записи видео в разрешении 4 К.

К тому же смартфон имеет самую стабильную версию ОС — iOS 12.