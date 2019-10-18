Apple в следующем году может представить пять новых iPhone18.10.2019 20:14
Так утверждает аналитик Wedbush, рассказав более подробно о всех моделях, которые готовятся к дебюту.
Если верить источнику, то Apple в следующем году может представить пять новых iPhone, среди которых преемники актуальных моделей, iPhone SE 2 и одна неизвестная модель.
О последней информации нет вообще, впрочем даже сложно предположить, каким будет этот смартфон, если он конечно выйдет.
Всем топовым аппаратам приписывают поддержку работы в сетях пятого поколения и дополнительные модули ToF.
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