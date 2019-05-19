Apple в iOS 13 расширит возможности чипа NFC

Apple в iOS 13 расширит возможности чипа NFC19.05.2019 17:46
В iOS 13 появятся новые возможности взаимодействия с NFC чипом, в то время как изначально в iPhone его можно было использовать только для оплаты через Apple Pay.
В других случаях NFC оставался практически бесполезным. В iOS 13 появится возможность чипу взаимодействовать с метками стандартов ISO 7816, FeliCa и MiFare.
Таким образом, смартфон сможет отпирать цифровые замки, активировать турникеты и оплачивать проезд в общественном транспорте.
Более подробно про новые возможности NFC чипы станет известно на конференции разработчиков WWDC 2019, которая начнет работать с 3 июня и продлится до 7 июня.
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