Apple в iOS 13 расширит возможности чипа NFC

В iOS 13 появятся новые возможности взаимодействия с NFC чипом, в то время как изначально в iPhone его можно было использовать только для оплаты через Apple Pay.

В других случаях NFC оставался практически бесполезным. В iOS 13 появится возможность чипу взаимодействовать с метками стандартов ISO 7816, FeliCa и MiFare.

Таким образом, смартфон сможет отпирать цифровые замки, активировать турникеты и оплачивать проезд в общественном транспорте.

Более подробно про новые возможности NFC чипы станет известно на конференции разработчиков WWDC 2019, которая начнет работать с 3 июня и продлится до 7 июня.