Apple в iOS 13 покажет, когда приложения следят за пользователем

Apple 3 июня представила iOS 13, которая уже доступна в качестве бета-версии. Судя по отзывам разработчиков и пользователей, которые установили iOS 13 она уже работает стабильно и быстро.

В новой мобильной операционной системе от «яблочной» компании очень много нововведений, а самым главным стала полноценная темная тема, включаемая в настройках устройства.

Стоит отметить, что на презентации рассказали много про iOS 13, но не все.

Как оказалось пользователь Apple сможет увидеть, когда приложения отслеживают его местоположение в фоновом режиме. На экране смартфона или планшета будут отображаться уведомления от iOS.

В уведомлении будет отображена еще карта с отметками местоположения. Между тем, в Сети уже опубликовали скриншоты с уведомлением от приложений Tesla и Apple Store.

Новую функцию разработчики смогут использовать для более правильного предложения услуг и товаров в зависимости от места нахождения пользователей.