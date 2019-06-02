Apple в iOS 13 для iPad впервые установит приложение «Калькулятор»

В Apple всегда считали, что планшетному компьютеру iPad приложение «Калькулятор» не нужно.

Напомним, iPad, как и iPhone, работают под управлением iOS, но в смартфоне «Калькулятор» есть, а вот для планшета его приходилось устанавливать отдельно из магазина приложений.

Как бы проблемы в этом нет, если только не учитывать, что большинство бесплатных программ «Калькулятор» для планшета показывают пользователю рекламу.

В iOS 13 решили, что теперь для iPad нужно предустановленное приложение «Калькулятор».

Более подробно про все нововведения iOS 13 и других версии операционных систем от Apple расскажут завтра на ежегодной конференции разработчиков WWDC.