Apple в iOS 13 для iPad впервые установит приложение «Калькулятор»02.06.2019 19:25
В Apple всегда считали, что планшетному компьютеру iPad приложение «Калькулятор» не нужно.
Напомним, iPad, как и iPhone, работают под управлением iOS, но в смартфоне «Калькулятор» есть, а вот для планшета его приходилось устанавливать отдельно из магазина приложений.
Как бы проблемы в этом нет, если только не учитывать, что большинство бесплатных программ «Калькулятор» для планшета показывают пользователю рекламу.
В iOS 13 решили, что теперь для iPad нужно предустановленное приложение «Калькулятор».
Более подробно про все нововведения iOS 13 и других версии операционных систем от Apple расскажут завтра на ежегодной конференции разработчиков WWDC.
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