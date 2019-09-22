Apple в iOS 13.1 начнет замедлять процессоры прошлогодних смартфонов

На этой неделе компания Apple начала распространять iOS 13.

Ожидается, что на следующей будет выпущена iOS 13.1, и ее сразу смогут установить владельцы iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max.

Есть данные, что в этих смартфонах после установки iOS 13.1 появится пункт «управления процессором».

Он предназначен для замедления работы процессора в случае если аккумулятор устройства уже устарел.

Пользователь сможет отключить замедление процессором, но по умолчанию данный режим будет активен.