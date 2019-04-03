Apple в Индии расширяет производство iPhone

Из-за особых налоговых условий Apple решилась в Индии производить смартфоны iPhone SE и iPhone 6s. Теперь источники сообщают, что началось еще производство и iPhone 7.

Но несмотря на льготы в Индии компания Apple не снижает стоимость смартфонов, продаваемых на индийском рынке.

Вместо этого она инвестирует в агрессивный маркетинг. Сейчас iPhone 7 в Индии стоит 550 долларов, что на самом деле очень дорого для этого рынка. При этом в РФ iPhone 7 стоит еще дороже.

Производством iPhone в Индии занимается компания Wistron. При этом партнер Apple компания Foxconn в Индии намерена организовать производство более дорогих моделей iPhone X и iPhone XS.

Для этого Foxconn намерена в завод инвестировать около $300 млн, причем это начальные вложения, ведь в перспективе завод будет расширятся, а инвестиции увеличиваться.

Сейчас в Индии лидером по продаже смартфонов считается Xiaomi. У нее в этой стране тоже собственное производство и большое количество фирменных магазинов.