Apple в Европу начала поставки iPhone 6s и iPhone 7 индийской сборки

Apple в Европу начала поставки iPhone 6s и iPhone 7 индийской сборки11.07.2019 19:30
В Европе на прилавках магазинов и у интернет-продавцов стали появляться смартфоны iPhone, произведенные в Индии.
В Индии смартфоны компании Apple собирает компания Wistron, но изначально «купертиновская» компания там начала собирать смартфоны для местного рынка, чтобы добиться от правительства снижения налогов.
Теперь Wistron приступил к сборке смартфонов iPhone 6s и iPhone 7 для европейского рынка.
Дорогие модели iPhone в Индии собирает Foxconn, но все они продаются на индийском рынке, и на экспорт не поставляются.
По данным СМИ, из Индии в Европу будет поставляться около 100 тыс. устройств в месяц, а это небольшие объёмы в сравнении с миллионными продажами компании Apple.
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