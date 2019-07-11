Apple в Европу начала поставки iPhone 6s и iPhone 7 индийской сборки

В Европе на прилавках магазинов и у интернет-продавцов стали появляться смартфоны iPhone, произведенные в Индии.

В Индии смартфоны компании Apple собирает компания Wistron, но изначально «купертиновская» компания там начала собирать смартфоны для местного рынка, чтобы добиться от правительства снижения налогов.

Теперь Wistron приступил к сборке смартфонов iPhone 6s и iPhone 7 для европейского рынка.

Дорогие модели iPhone в Индии собирает Foxconn, но все они продаются на индийском рынке, и на экспорт не поставляются.

По данным СМИ, из Индии в Европу будет поставляться около 100 тыс. устройств в месяц, а это небольшие объёмы в сравнении с миллионными продажами компании Apple.