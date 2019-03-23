Apple в апреле выпустит новые беспроводные наушники под брендом Beats

Apple недавно выпустила новое поколение AirPods, которые получили кейс с поддержкой беспроводной зарядки и голосового помощника Siri.

По новым данным, американская компания в следующем месяце выпустит еще беспроводные наушники под брендом Beats. Напомним, Beats принадлежит Apple уже несколько лет.

По данным инсайдеров, новые наушники получат процессор Apple H1, а такой же установлен и в новом поколении AirPods.

Как будут выглядеть наушники и какие у них параметры пока не известно. Смело можно предположить, что новый продукт под брендом Beats будет стоить значительно дороже, чем новые AirPods.