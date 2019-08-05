Apple в 2021 году выпустит iPhone с Touch ID и Face ID

Apple в 2021 году выпустит iPhone с Touch ID и Face ID05.08.2019 20:25
Apple пару лет назад отказалась от классического сканера отпечатка пальца в пользу фирменной системы Face ID.
При этом многие в iPhone ожидали не сканера лица, а дактилоскопический датчик, размещенный под экраном.
Сейчас данной технологией никого не удивишь, к тому же ее уже можно встретить в смартфонах среднего уровня, но только в Android.
По мнению аналитика компании Tianfeng International, в 2021 году Apple в свои смартфоны начнет устанавливать подэкранный сканер.
Датчик будет использоваться ультразвуковой от компании Qualcomm.
Останется в смартфоне и система распознавания лица — Face ID. Также через два года в iPhone появится поддержка 5G.
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