Apple в 2021 году выпустит iPhone с Touch ID и Face ID

Apple пару лет назад отказалась от классического сканера отпечатка пальца в пользу фирменной системы Face ID.

При этом многие в iPhone ожидали не сканера лица, а дактилоскопический датчик, размещенный под экраном.

Сейчас данной технологией никого не удивишь, к тому же ее уже можно встретить в смартфонах среднего уровня, но только в Android.

По мнению аналитика компании Tianfeng International, в 2021 году Apple в свои смартфоны начнет устанавливать подэкранный сканер.

Датчик будет использоваться ультразвуковой от компании Qualcomm.

Останется в смартфоне и система распознавания лица — Face ID. Также через два года в iPhone появится поддержка 5G.