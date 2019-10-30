Apple выпустит три модели iPhone с поддержкой 5G

Компания Apple в 2020 году выпустит три модели смартфонов с модемом 5G, об этом сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на свои источники.

Изданию источники рассказали, что американская компания новые iPhone оснастит новыми процессорами и улучшенными экранами.

В 2020 году Apple намерена выпустить 80 млн iPhone с 5G.

В целом американская компания намерена занять вторую строчку по продажам новых смартфонов, тем самым сместив с этой позиции компанию Huawei.

Китайская компания в свою очередь надеется занять лидирующие позиции. Сейчас больше всего смартфонов продает компания Samsung.