Apple выпустит три модели iPhone с поддержкой 5G

Apple выпустит три модели iPhone с поддержкой 5G30.10.2019 19:35
Компания Apple в 2020 году выпустит три модели смартфонов с модемом 5G, об этом сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на свои источники.
Изданию источники рассказали, что американская компания новые iPhone оснастит новыми процессорами и улучшенными экранами.
В 2020 году Apple намерена выпустить 80 млн iPhone с 5G.
В целом американская компания намерена занять вторую строчку по продажам новых смартфонов, тем самым сместив с этой позиции компанию Huawei.
Китайская компания в свою очередь надеется занять лидирующие позиции. Сейчас больше всего смартфонов продает компания Samsung.
Просмотры:Метки: iPhone