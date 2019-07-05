Инсайдеры сегодня опубликовали интересные данные по новым продуктам американской компании.

Как стало известно, Apple в 2020 году может представить складной iPad, в то время как пока компании выпускают гибкие смартфоны и то, с ними возникают некоторые трудности.

Впрочем, аналитики IHS Markit заявляют, что в этом году купертиновская компания не будет выпускать гибкие устройства и похоже их дебют также не планируется.

А вот в следующем году, от компании ожидают появление смартфонов 2020 года с новым дизайном и поддержкой работы в сетях пятого поколения, и исходя из сегодняшних данных складной планшет.

Говорить о том, каким будет такой iPad, пока сложно, ведь это может быть, как по-настоящему складное устройство, так и некий гибрид, в котором второй дисплей будет использовать как клавиатура, а сам аппарат окажется более похож на ноутбук.