Apple в 2020 году добавит поддержку 5G в новые MacBook

Apple в следующем году представит первый ноутбук с поддержкой сотовых сетей, причем американская компания выпустит модель сразу с поддержкой 5G. Такие данные приводит Digitimes.

По мнению 9to5mac, «купертиновская» компания действительно готовит MacBook с 5G, но он вряд ли выйдет в 2020 году. В следующем году с поддержкой 5G должен появится iPhone.

Источники пока не знают, какой именно ноутбук MacBook получит встроенный модем.

Недавно «АСТЕРА» писала, что Apple готовит ноутбук с 16,1-дюймовым дисплеем. Его презентацию ожидают осенью и возможно она состоится одновременно с показом iPhone.