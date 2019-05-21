Apple в 2013 году хотела купить Tesla за 27,4 млрд долларов

На канале CNBC рассказали, что якобы в 2013 году компания Apple планировала купить производителя электрокаров CNBC.

На CNBC выступил аналитик Roth Capital Partners Крейг Ирвин, который заявил, что «купертиновская» компания вела переговоры с Маском о покупке Tesla.

Тогда предлагалось по 240 долларов за акцию, и речь шла о сделке в 27,4 миллиарда долларов. Стоит отметить, что сейчас цена одной акции Tesla составляет 205 долларов.

В 2013 году переговоры дошли только до формальных документов, но как все знают сделка не состоялась.

Крейг Ирвин утверждает, что информацию он получил от двух независимых источников, которым можно верить.