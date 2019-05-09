Apple в 1 квартале заработала больше, чем Samsung и Huawei вместе взятые

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10 июня : пятница

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

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Apple в 1 квартале заработала больше, чем Samsung и Huawei вместе взятые

09.05.2019 21:40

Huawei в первом квартале на 39% увеличила свой доход от продажи смартфонов, также компания отчиталась о 59 млн проданных устройств. Но Apple несмотря на падение продаж iPhone, по предварительным данным на 30% смогла заработать больше, чем Huawei. Тут стоит отметить, что Apple всегда зарабатывала больше других производителей смартфонов.

Дело в том, что iPhone для купертиновской компании всегда являлся высокомаржинальным продуктом, и именно он позволил Apple стать самой дорогой компанией в мире.

В первом квартале Apple отгрузила 36,4 миллиона iPhone и в отчетный период компания заработала 58 млрд долларов, из которых 11,6 млрд долларов является чистой прибыли.

Для сравнения Samsung в первом квартале получила выручки 44,7 млрд, а из них 5,3 млрд долларов прибыль. Huawei отчиталась о 26,8 млрд и 2,1 млрд долларов соответственно.

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