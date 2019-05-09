Apple в 1 квартале заработала больше, чем Samsung и Huawei вместе взятые

Huawei в первом квартале на 39% увеличила свой доход от продажи смартфонов, также компания отчиталась о 59 млн проданных устройств. Но Apple несмотря на падение продаж iPhone, по предварительным данным на 30% смогла заработать больше, чем Huawei. Тут стоит отметить, что Apple всегда зарабатывала больше других производителей смартфонов.

Дело в том, что iPhone для купертиновской компании всегда являлся высокомаржинальным продуктом, и именно он позволил Apple стать самой дорогой компанией в мире.

В первом квартале Apple отгрузила 36,4 миллиона iPhone и в отчетный период компания заработала 58 млрд долларов, из которых 11,6 млрд долларов является чистой прибыли.

Для сравнения Samsung в первом квартале получила выручки 44,7 млрд, а из них 5,3 млрд долларов прибыль. Huawei отчиталась о 26,8 млрд и 2,1 млрд долларов соответственно.