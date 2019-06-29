В то время как Huawei решает проблемы с запретами и снижает прогнозы по продажам и поставкам своих смартфонов, американская компания справедливо считает, что сможет улучшить свои позиции.

Apple увеличила выпуск iPhone на фоне санкции против Huawei, планируя заказать до 40 млн смартфонов, вместо 39 млн планируемых ранее.

В руководстве Apple надеются, что в этом квартале и до конца года, объёмы продаж смартфонов вырастут, а также компания снова станет второй из самых успешных поставщиков.

Как сообщается, Apple намерены реализовать около 30 млн смартфонов iPhone XS, XS Max и XR и порядка десяти миллионов iPhone 7 и iPhone 8.

Между тем сегодня стало известно, что США отменят санкции против Huawei.