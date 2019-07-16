Недавно американская компания презентовала обновленные ноутбуки и даже запустила в России акцию. В сравнении с предшественниками обновленные MacBook Air получили True Tone, да и к тому же они подешевели.

Спустя некоторое время выяснилось, что Apple ухудшила новый MacBook Air в сравнении с предшественником, так как в обновленной версии стали использовать более медленный накопитель, а это и повлияло на сниженную стоимость.

Так, сообщается, что SSD объёмом 256 ГБ показывал скорость 2 ГБ/с и 0,9 ГБ/с при чтении и записи, а вот после обновления показатели стали составлять 1,3 ГБ/с и 1 ГБ/с соответственно.