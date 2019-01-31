Apple у Facebook забрала лицензию на разработку приложений

Apple решила забрать лицензию у социальной сети на разработку приложений для iOS.

Теперь Facebook больше не сможет создавать программное обеспечение для iPhone и для внутреннего использования.

При этом речь ведется о разработке бета-версии ПО, а также разработке приложений для собственных задач под «яблочную» платформу.

Все началось с того, что в сети появилась информация про оплату пользователям Facebook за установку специального VPN, который исследует действия пользователя.

За установку VPN Facebook платил $20, а на самом деле специальный VPN оказался известным клиентом Onavo, который получает доступ ко всем данным пользователя.