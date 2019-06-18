Apple TV в tvOS 13 beta 2 получил функцию «картинка в картинке»

Компания Apple вчера выпустила вторую бета-версию операционной системы tvOS для Apple TV.

В новой бете для телевизионной приставки добавили функцию «картинка в картинке».

Для многих владельцев Apple TV это хорошая новость, так как это позволяет свернуть в небольшое окно плеер и пользоваться устройством просматривая дальше видео.

Конечно Apple в финальной версии tvOS может убрать режим Picture-in-Picture, но это произойдет только в том случае, если функция будет очень плохо работать.

Напомним, Picture-in-Picture на iPad существует еще с iOS 9, и для многих непонятно, почему «яблочная» компания так долго тянула реализацию полезного режима в телевизионной приставке.