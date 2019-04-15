Apple тратит сотни миллионов долларов на игры для службы Apple Arcade

Меню
Поиск

USD/RUB: 64.52 EUR/RUB: 72.84 BTC/USD: 5166.05

15 мая : понедельник

ТОП новости

Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

Статьи

Обзоры рынков

Apple тратит сотни миллионов долларов на игры для службы Apple Arcade

15.04.2019 10:01

Компания Apple недавно представила ряд новых сервисов и среди них был игровой – Arcade.
На этот сервис особо никто не обращает внимание, так как он начнет работать только осенью. Через него пользователь за определенную плату получит доступ к более 100 играм, в которых не будет рекламы и доната.

Предположительно, доступ к Apple Arcade составит 10 долларов в месяц. Сейчас стало известно, что для развития данного проекта американская компания тратит сотни миллионов долларов.

Все это для того, чтобы создать качественные и увлекательные игры. По слухам, Apple Arcade будет работать не только на iOS устройствах, а также на игровых консолях и Android-смартфонах.

Пока это только слухи, и официальных подтверждений этой информации нет. Боле подробно про Apple Arcade расскажут на полноценном запуске игрового сервиса.

Просмотры:

Метки:

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги