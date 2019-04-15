Apple тратит сотни миллионов долларов на игры для службы Apple Arcade

Компания Apple недавно представила ряд новых сервисов и среди них был игровой – Arcade.

На этот сервис особо никто не обращает внимание, так как он начнет работать только осенью. Через него пользователь за определенную плату получит доступ к более 100 играм, в которых не будет рекламы и доната.

Предположительно, доступ к Apple Arcade составит 10 долларов в месяц. Сейчас стало известно, что для развития данного проекта американская компания тратит сотни миллионов долларов.

Все это для того, чтобы создать качественные и увлекательные игры. По слухам, Apple Arcade будет работать не только на iOS устройствах, а также на игровых консолях и Android-смартфонах.

Пока это только слухи, и официальных подтверждений этой информации нет. Боле подробно про Apple Arcade расскажут на полноценном запуске игрового сервиса.