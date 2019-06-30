Компания Apple тайно отозвала MacBook Air 2018 года

Apple без громких объявлений решила отозвать на ремонт ноутбуки MacBook Air 2018.

Распоряжение об отзывной кампании уже поступило в официальные сервисные центры. Между тем с этим письмом смогли ознакомится журналисты ресурса MacRumors.

В документе указано, что в MacBook Air 2018 будет меняться материнская плата, но по какой причине не сообщается. Ремонт будут проводить бесплатно.

Владельцам ноутбуков компания Apple будет рассылать письма с инструкциями. Им потребуется посетить сервисный центр или розничный фирменный магазин компании.

Там будут проверять серийный номер ноутбука, и в случае надобности менять материнскую плату.

В документе указано, что бесплатная замена возможна в течение четырех лет с момента покупки MacBook Air.