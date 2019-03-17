Apple стала лидером по продажам беспроводных наушников в США

В прошлом году на американском рынке чаще всего продавались беспроводные наушники AirPods от компании Apple.

В этом сегменте американская компания стала лидером, правда показатели объёмов продаж не приводят.

Но сообщается, что в США еще провели опрос, в котором выясняли предпочтения пользователей при выборе беспроводных наушников.

Оказалось, что жители США отдают свое предпочтение AirPods больше, чем наушникам от Sony, Bose, Sennheiser и Beats.

Респонденты отметили в аксессуаре Apple комфорт, а также простоту использования. По предварительным подсчетам аналитиков марка в прошлом году реализовала в общей сложности около 35 млн AirPods.