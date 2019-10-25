Apple сократит объёмы выпуска iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max

Оказалось, что в целом старшие версии флагмана продаются хуже, чем предшественники, в связи с чем американская компания скорректирует планы по производству.

Как сообщает Apple Insider, до конца этого года компания сможет продать порядка 70 млн единиц флагманов.

Объёмы продаж младшей модели составили уже 12 млн экземпляров, что на 15% превышает результат iPhone XR.

В связи с повышенным спросом на эту версию, ее объемы производства будут увеличены на 1,6 млн единиц.

А вот выпуск старших моделей сократят почти на 2 млн экземпляров.

По мнению аналитиков в первом полугодии следующего года, общие объёмы выпуска новый iPhone сократятся в сравнении с таким же периодом 2019 году.