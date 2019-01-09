Apple сокращает производство новых iPhone еще на 10%

Как бы там руководство американской компании не отрицало слухи о низких продажах смартфонов, данные о сокращении производства устройств 2018 года только подтверждают их.

Как известно, в Apple больше не будут публиковать отчетные данные по продажам своей техники, но недавно аналитическая компания сообщила, что смартфон iPhone XR разошелся тиражом в количестве более пяти миллионов штук, опередив по продажам другие смартфоны.

Ранее сообщалось, что в планах компании реализовать 48 млн смартфонов, позже объёмы продаж пересмотрели до 43 млн, а теперь стало известно, что объёмы снизили еще на 10% до 40 млн устройств.

Как сообщили источники. Apple обратилась к поставщикам с просьбой еще сократить объёмы выпуска новых iPhone на будущий квартал.